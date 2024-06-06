觀塘呢個樓上舖蝕四成求售　較六年前買入價大幅低7000萬！

商業物業市道回落，星星地產（1560）持有的觀塘成業街電訊一代廣場全層物業，以蝕讓價近四成推出放售，叫價1.158億元。



中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，上述物業為電訊一代廣場11樓全層，面積13,162平方呎，意向呎價約8,800元，即叫價約1.158億元。上述物業屬樓上舖，由7個商舖組成，現已全層打通交吉，集合陳列、餐飲、教育、零售、傳銷，以及教會等。

星星地產集團主席及首席執行官陳文輝。

六年前購入價1.86億

據了解，星星地產於2018年3月斥資逾1.86億元，以公司名義購入上述物業，當時呎價約1.41萬元。反映最新叫價較6年前購入價，大幅低約7,000萬元或近四成。翻查資料顯示，星星地產亦曾使用上述樓上舖作為旗下住宅發展項目「雨後After The Rain」的銷樓廠。