鐵路半新盤蝕唔停　柏傲莊一房733萬沽　持貨3年貶值一成

二手市場續以蝕讓成交為主，大圍站上蓋屋苑柏傲莊有業主新近以733萬元沽出一房，持貨3年轉手帳面蝕近一成。



中原地產分行副區域營業經理劉俊杰表示，是次成交為大圍柏傲莊1期3B座高層D室，實用面積327平方呎，屬一房間隔。單位最初以760萬元叫價放盤，經議價後以733萬元沽出，呎價22,416元。據知，新買家為上車客，見屋苑交通便利，亦有大型商場及會所，生活配套完善，即入市單位自用。

單位3年帳面蝕近一成

參考同類成交單位屬柏傲莊1期3B座高層D室，實用面積相同，較是次成交單位低3層，該單位於今年4月初以720.8萬元沽出，呎價22043元，其原業主持貨不足4年，帳面亦輸一成離場。

至於，原業主則於2021年以810萬元買入單位，持貨3年，是次轉手帳面蝕讓約77萬元，單位期內貶值約9.5%。