世茂許榮茂中環中心全層索價5.72億　每呎2.3萬較早前累劈23%

傳統商業區寫字樓價格大幅回落，指標甲廈商廈叫價進一步下調。世茂（0813）主席許榮茂私人持有中環中心31樓全層寫字樓，最新委託代理推出放售，意向價約5.72億元，呎價僅約2.3萬元，叫價遠低於近年該廈平均呎價水平。物業同時放租，意向月租約112萬元。



中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，上述放售物業為中環皇后大道中99號中環中心31樓全層，建築面積約24,858平方呎，該單位以現狀及交吉形式出售，意向呎價為2.3萬元，涉資約5.72億元；而項目更同時招租，意向月租約為112萬元，呎租約45元。

中環皇后大道中99號中環中心。

31樓全層早前意向呎價3萬 累積減價23%

翻查資料，上述寫字樓由世茂（0813）主席許榮茂私人持有。在2023年11月，許榮茂所持有的中環中心31樓及32樓低層兩層全層戶已推出放售，兩層面積分別為24,858及25,204平方呎，原本叫價7.46億及7.56億元，意向呎價同為約3萬元。惟當時該兩層寫字樓降價至6.96億及7.06億元，每呎叫價降至2.8萬元，減幅約6.7%。若與最新每呎價2.3萬元作比較，意向呎價累積下調23%。

2017年買入呎價約3.3萬 許榮茂佔9層

翻查資料，許榮茂於2017年時，夥拍多個內地和香港財團，斥資402億元收購長實（01113）中環中心部分樓面，平均成交呎價約3.3萬元。據悉，許榮茂共分得其中9層中環中心，分別為31、32、36、37、55、56、62、63及76樓。

世茂房地產主席許榮茂。（視覺中國）

該全層為高樓底設計，樓底高度達3.725米，享多面環窗設計，望維多利亞港及太平山開揚景觀。單位亦設有基本裝修，更附有大面積的共享工作空間、體育娛樂室、茶水間和會議室等設施。

周氏續指，中環中心的租賃表現一向穩定，大廈擁有國際商業機構租客，主要涵蓋金融、法律及電訊等行業，包括星展銀行、穆迪分析、晨星、惠理基金及羅拔臣律師事務所等。

中環中心近期成交呎價2.8萬

周氏指出，近期中環區指標商廈先後錄得全層成交，如美國銀行中心錄得兩宗成交，分別為23樓全層連3個車位，涉資約2.5億元，以及30樓全層連4個車位，成交價約2.6億元，反映投資者及用家已陸續趁勢入市，而中環中心近期亦錄得全層單位以約2.8萬元呎價沽出，與之對比的話，本次意向價格相當於折讓近兩成，反映業主叫價克制，合市場水平，加上招租呎價亦見合理，預期是次放售的31樓全層單位招租及出售，將會吸引大型企業及投資者的青睞。