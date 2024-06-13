公屋戶「升呢」做私樓業主　438萬購屯門盈豐園三房　呎價8500元

市場上公屋戶入市個案有所增加。有屯門區公屋業主見孩子長大，希望以「樓換樓」換一間面積更大單位，故沽出手上公屋物業，以438萬元買入盈豐園三房戶。



祥益地產高級分行經理黃文樂表示，是次成交單位為屯門盈豐園2座低層C室，實用面積513平方呎，屬三房兩廳間隔，單位新近以438萬元沽出，成交呎價為8,538元。據了解，原業主於1992年以約156萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約高達282萬元。

1992年買入價僅156萬

新買家原為公屋業主，屬區內換樓客，原業主見孩子長大，希望以「樓換樓」換一間面積更大單位，故沽出手上公屋物業後，隨即開始不斷睇樓，比較區內多個物業後最終鎖定盈豐園三房。

原業主「升呢」做私樓業主之外，同時為了兩個孩子特別換入三房戶，以便孩子各自擁有自已的房間。