撒辣後新盤售出樓面錄382萬呎　已達去年75%　規模等如半個太古城

政府今年2月底為樓市全面撤辣後，由3月至今，發展商售出的新盤單位，涉及總成交樓面多達382萬平方呎，是去年全年總數的75%，規模差不多達到半個太古城。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣效應明顯減弱，今年5月全港新盤錄1,762宗買賣登記，較4月時的3,478宗跌近一半，銷售總樓面亦回落至113萬平方呎，對比4月跌約28%，惟跌幅較成交量為低，原因是上月一手市場多了換樓客及豪宅買家入市，推動大單位成交增加，比例佔逾3成，令成交樓面跌幅低過整體買賣宗數。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

較撤辣前升2.5倍

若由3月至今（本月截至11日）計，發展商在短短3個多月售出單位所涉及的總成交樓面多達382萬平方呎，涉資864.8億元，是去年全年510.7萬平方呎的75%，與撤辣前3個月比較，增加約2.5倍。

撤辣後新盤成交金額高達864.8億

4月一手成交總樓面多達182.3萬平方呎，不但較3月的63.2萬平方呎急升1.9倍，也是自1995年有紀錄以來的第20高月份，兼創近10年新高。翻查紀錄，對上最高紀錄是在2014年7月錄得，當時一手住宅樓面吸納量高達188.8萬平方呎。

朗賢峯成銷售樓面之冠

五大發展商之中（長實、恒地、新世界、新地及信置），5月共登記售出833伙，涉及總樓面逾56.6萬平方呎（包括合作項目），佔整體約一半。當中以長實佔逾20萬平方呎最多，以「撈底價」推售的黃竹坑站上蓋BLUE COAST已佔18萬平方呎或9成；奉行「月月有樓賣」的新地於上月則售出232伙，涉及總樓面16.5萬平方呎，按月增加58%及49%，主要來自元朗站THE YOHO HUB、中半山帝景園及啟德天璽‧海。

5月份有多達63萬平方呎的銷售樓面是來自「鐵路盤」，佔整體約56%。而5月成交樓面最多的項目，首四個均為「鐵路盤」；第一位是何文田朗賢峯，共售出29.4萬平方呎；之後順序是黃竹坑站BLUE COAST（18萬平方呎）、元朗站THE YOHO HUB（6.3萬平方呎）及日出康城PARK SEASONS（5.8萬平方呎）。