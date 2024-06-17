和諧汽車租灣仔萬呎巨舖　作電動車「騰勢」展銷廳　傳月租逾百萬

資本策略地產（0497）宣布，高端純電動車品牌「騰勢 DENZA」港島旗艦展銷廳將在今年第三季進駐資本策略旗下位於灣仔告士打道151號資本中心地舖，面積逾14,000平方呎，為今年至今港島最大單一地舖面積租務成交。另有市場消息透露，每月租金超過百萬元，租約期為期3年，及後可再續約。



該地舖為告士打道面積最大的單一臨街商鋪，租戶為香港上市公司「和諧汽車」旗下新能源車代理業務公司。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，受惠汽車市場的結構性機遇，非常高興能與和諧汽車合作，利用資本中心店舖寬敞空間及臨街展示優勢，打造騰勢 DENZA高端新能源車旗艦展銷廳。又指「騰勢 DENZA」之進駐能鞏固灣仔告士打道作爲香港汽車銷售地標。

高端純電動車品牌「騰勢 DENZA」。（王寧慧攝）

「騰勢」由比亞迪及Benz合作發展

「騰勢 DENZA」為中國新能源汽車領航企業「比亞迪 BYD」及德國汽車巨頭「奔馳Mercedes-Benz」打造之高端豪華新能源純電動車品牌。旗下D9型號全年銷售逾 110,000輛，成爲國内2023年 MPV全年銷售之冠。

事實上，今年3月年騰勢已在圓方商場首展，當時開設的期間限定店已讓市民預覧新車，品牌首批料於今年第4季交付。