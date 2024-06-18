暑假租賃潮重臨　兩內地女學生一炮過交16萬租大埔中心兩房戶

暑假租樓潮來臨，不少內地學生來港覓樓，方便上學。大埔中心新近錄得一宗高價租賃成交，一伙兩房戶以1.48萬元租出，平均呎租約45.5元。至於，新租客為兩內地女學生，一炮過預繳10.5個月租金、即近16萬元租金，屬區內近期高價成交。



中原地產分區營業經理黃達雄表示，涉及單位為大埔中心21座高層E室，單位實用面積325平方呎，屬兩房間隔。

大埔中心。（資料圖片）

新租客為兩內地女學生 預繳15.54萬租金

至於新租客為兩名內地女學生，兩人為方便上學，加上鍾情屋苑配套完善及有新凈家電，決定以每月1.48萬元承租單位，並以預繳10.5個月租金，即涉近15.54萬元，並於8月中起租。

單位租金回報4.1厘

至於，原業主於2017年以430萬元購入單位，是次租出單位可享約4.1厘租金回報。翻查資料，大埔中心截至本月18日共錄三宗租樓成交個案，租金介乎1.26萬元至1.6萬元。