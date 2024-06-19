一個原因自願劈價3成賣樓 太古城三房1288萬沽 35年賺千萬離場
撰文：黃祐樺
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二手市場交投暢旺，太古城有長情業主以1,288萬元沽三房套單位，持貨35年升值逾6倍。據知，由於單位屬早年買入造價較低，所以業主亦願意累劈562萬元或約3成賣樓。
中原地產分行高級分區營業經理李百達表示，是次成交為太古城紫樺閣低層B室，實用面積1,015平方呎，屬三房套間隔，望公園景，附雅致裝修。
據知，單位早前以1,850萬元叫價放盤，由於單位屬早年買入造價較低，所以業主亦願意減價賣樓。
較同類單位於2021年樓市高位跌價44%
最終單位累劈562萬元或約3成，以1,288萬元易手，呎價12,690元。參考對上一宗紫樺閣同類成交單位屬中層B室，實用面積相同，於2021年樓市高位時以2,300萬元沽出，呎價22,660元，反映單位相隔不足3年跌價44%。
至於，原業主於1989年9月以182萬元購入單位，持貨35年，是次轉手帳面獲利1,106萬元，單位期內升值逾6倍。
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