劏舖末路︱城市金庫劏舖只需10萬就可入手！　上手11年慘蝕93%

本港有不乏「著名」劏場，惟礙於劏場面積細小，一直成交都較為稀少，近年成交多數「蝕到入肉」離場。北角城市花園基座商場城市金庫一個面積僅82平方呎舖位，新近以10萬元成交，原業主早於2013年以139.4萬元成交，持貨近11年帳面大幅貶值129.4萬元，或93%。



成交舖位為北角城市花園商場地庫雙號舖，建築面積約82平方呎，成交價10萬元，呎價1,220元。據了解，原業主由2013年買入舖位後一直叫價放售舖位，由買入當年叫價最高180萬元，到現今以10萬元沽出，期間未曾有買家洽詢，最終「蝕到入肉」收場。是次成交亦創下該商場最低成交價，以及最成交呎價個案。

原業主由2013年以139.4萬元買入舖位，持貨近11年，帳面蝕129.4萬元，舖位貶值93%。新買家為城市房產公平協會有限公司（CITY REALTOR FAIR UNION LIMITED）。

麥浚龍未到商場宣傳 小業主告發展商

「城市金庫」位於北角城市花園商場的地庫樓層，在2013年由麥浚龍的父親麥紹棠拆成300個蚊型舖位放售，全數沽清，套現逾8億元。當時最貴的一個劏舖，呎價高達6.2萬元。惟2016年開業後人流疏落，不少業主沽貨均需大幅蝕讓七成至八成以上。

在2017年「城市金庫」有10名業主入稟高院，控告拆售上述劏舖商場的發展商失實陳述，未有兌現承諾邀請藝人麥浚龍前往商場宣傳，以及邀請日本護膚及健康食品品牌進駐。