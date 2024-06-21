九龍灣富臨中心全層1.6億沽、呎價創新低　六年蒸發1.9億蝕足一半

寫字樓需求急降，空置率持續高企，東九龍商廈價值大跌。九龍灣富臨中心全層單位最新以1.6億元蝕沽，呎價約6,666元創歷史新低。原業主於6年前一手買入單位，帳面勁蝕1.9億元，樓價蒸發超過一半。



市場消息指，上述單位為九龍灣偉業街富臨中心A座及B座27樓相連單位。當中A座單位面積約1.23萬平方呎，連567平方呎平台，B座單位面積則1.17萬平方呎，連667平方呎平台；全層樓面面積約2.4萬平方呎。單位亦是項目唯一設有私家平台的戶型，最新以1.6億元沽出，折合呎價約6,666元，創項目歷史新低。

九龍灣偉業街富臨中心。（蔡偉南攝）

2018年一手買入價3.5億、6年貶值54%

資料顯示，大廈對上一宗二手成交於今年1月促成，單位為B座高層A室，面積約3,222平方呎。當時以3,000萬元沽出，折合呎價約9,311元。可見是次成交呎價較近期還低出28.4%。

原業主於2018年向發展商一手購入單位，當時成交價為3.5億元。現持貨6年轉售帳面勁蝕1.9億元，期内大幅貶值54%。

高峰期呎價達1.6萬起

項目由億京發展、信和置業（0083）及資本策略（0497）合作發展，樓高27層，總樓面面積約60.9萬平方呎。項目於2018年起推售，目前已沽出約一半單位，高峰期時一手平均呎價達1.6萬至1.7萬元。