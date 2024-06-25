北角城市花園煙花海景三房1570萬沽 六年帳面貶值近3成
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場續以蝕讓成交為主。北角城市花園一伙望維港煙花海景的三房單位，以1,570萬元沽出。原業主放盤兩年半累減530萬元，持貨近六年轉手帳面貶值近3成 。
中原地產分行資深區域營業董事林龍南表示，是次成交為北角城市花園7座高層E室，實用面積1,032平方呎，屬三房套間隔，向西北，可望煙花海景。原業主於2022年以2,100萬元叫價放盤，單位終以1,570萬元沽出，呎價15,213元， 即放盤兩年半累減530萬元或約25%易手單位。
六年轉手帳面蝕讓660萬
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,474萬元，而恒生估價則為1,431萬元。即最新成交價較估價高出6.5%至9.7%。
據知，原業主於2018年10月以2,230萬元購入單位，持貨近6年，是次轉手需大幅蝕讓660萬元離場，單位期內貶值近3成。
新世界啟德柏蔚森I 預告周內上載樓書 提供291伙 最快下月登場新葵芳花園錄今年新低價 兩房減價一球479萬沽內地生最愛租呢類屋苑 零議價兼一炮過繳年租21.6萬租旺角一房大圍薈蕎一房業主460萬沽貨 一年減劈240萬 六年貶值逾35％