北角城市花園煙花海景三房1570萬沽　六年帳面貶值近3成

二手市場續以蝕讓成交為主。北角城市花園一伙望維港煙花海景的三房單位，以1,570萬元沽出。原業主放盤兩年半累減530萬元，持貨近六年轉手帳面貶值近3成 。



中原地產分行資深區域營業董事林龍南表示，是次成交為北角城市花園7座高層E室，實用面積1,032平方呎，屬三房套間隔，向西北，可望煙花海景。原業主於2022年以2,100萬元叫價放盤，單位終以1,570萬元沽出，呎價15,213元， 即放盤兩年半累減530萬元或約25%易手單位。

六年轉手帳面蝕讓660萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,474萬元，而恒生估價則為1,431萬元。即最新成交價較估價高出6.5%至9.7%。

據知，原業主於2018年10月以2,230萬元購入單位，持貨近6年，是次轉手需大幅蝕讓660萬元離場，單位期內貶值近3成。