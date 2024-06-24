大圍薈蕎一房業主460萬沽貨　一年減劈240萬　六年貶值逾35％

樓市交投轉活，不過二手市場續以蝕讓成交為主。大圍半新盤薈蕎再錄慘輸個案，新近再有一房以460萬元蝕沽，持貨六年至今貶值逾35％。



世紀21分行區域經理李仕明表示，是次成交為大圍薈蕎1座低層A07室，實用面積389平方呎，屬一房廳間隔，座向西南望山景。單位最初以700萬元叫價放盤，單位終以460萬元沽出，呎價11,825元。換言之單位放盤1年減劈240萬元或34.3%沽出。

大圍薈蕎。

持貨6年至今 單位貶值逾35％

據知，原業主於2018年2月以713萬元買入，持貨6年至今，是次轉手帳面蝕讓253萬元，單位期內貶值35.5%。

事實上，薈蕎對上一宗慘輸個案屬2翼低層B09室，屬一房連士多房間隔，實用面積401平方呎，於4月初以450萬元沽出，呎價11,222元。該單位原業主持貨近六年，帳面狂蝕約350.6萬元或43.8%，成為屋苑歷來最大蝕幅個案。