新葵芳花園錄今年新低價　兩房減價一球479萬沽

撤辣效應減退，部分屋苑錄低價成交。新葵芳花園錄得本月首宗成交，一伙兩房單位最新以479萬元沽出，呎價11,975元，造價創今年新低。



美聯物業分行營業經理 (銷售) 陳偉健表示，該單位為新葵芳花園C座低層04室，實用面積約400平方呎，兩房間隔。單位於去年12月叫價580萬元放盤，近日獲上車客洽購，最終經議價後以479萬元成交，累減101萬元，折合呎價11,975元。

↓↓新葵芳花園C座低層04室↓↓

造價創屋苑今年新低

代理表示，是次成交價創屋苑本年新低。屋苑年初至今錄得約24宗二手成交，售價介乎490至585萬元不等。

原業主則於2011年4月以265萬元買入單位，持貨13年，現轉售帳面獲利214萬元。