新葵芳花園錄今年新低價 兩房減價一球479萬沽
撰文：李明珠
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撤辣效應減退，部分屋苑錄低價成交。新葵芳花園錄得本月首宗成交，一伙兩房單位最新以479萬元沽出，呎價11,975元，造價創今年新低。
美聯物業分行營業經理 (銷售) 陳偉健表示，該單位為新葵芳花園C座低層04室，實用面積約400平方呎，兩房間隔。單位於去年12月叫價580萬元放盤，近日獲上車客洽購，最終經議價後以479萬元成交，累減101萬元，折合呎價11,975元。
↓↓新葵芳花園C座低層04室↓↓
造價創屋苑今年新低
代理表示，是次成交價創屋苑本年新低。屋苑年初至今錄得約24宗二手成交，售價介乎490至585萬元不等。
原業主則於2011年4月以265萬元買入單位，持貨13年，現轉售帳面獲利214萬元。
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