內地生最愛租呢類屋苑　零議價兼一炮過繳年租21.6萬租旺角一房

住宅租務市場暢旺，市場不斷錄內地生來港租樓個案，而且聚焦近一至兩年才入伙的新晉屋苑。其中有內地生零議價兼一炮過繳年租21.6萬元，承租旺角ONE SOHO一房。另屯門NOVO LAND也錄內地生1.65萬元承租兩房、呎租近39元，創屋苑兩房呎租新高。



美聯物業區域經理劉志偉表示，是次成交為旺角ONE SOHO低層A6室，實用面積約298平方呎，屬一房間隔，望城市景。單位新近以1.8萬元出租，呎租約60.4元。至於租客為來港升讀大學的內地生，因鐘情屋苑位處旺角鬧市，生活配套齊全，交通方便，即決定零議價承租單位兼一炮過繳一年租金，涉約21.6萬元。

據知，業主於2021年5月以約733萬元購入上述物業， 以是次租金計，單位租金回報約3厘。

旺角ONE SOHO。（蔡正邦攝）

內地生1.65萬租兩房、呎租近39元 創屋苑兩房呎租新高

另外，美聯物業分行高級分區營業經理曾祥聰又指，屯門NOVO LAND 2A期 Arreso 5座中層G室，實用面積約424平方呎，屬兩房間隔。據悉，租客為內地生以1.65萬元承租，呎租近39元，創屋苑兩房呎租新高。

據知，業主2023年以588.11萬元購入單位，以是次租金計，單位租金回報約3.4厘。