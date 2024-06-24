筲箕灣半新樓蝕唔停　兩房778萬蝕沽　一手貨8年貶值一成半

港島半新盤蝕讓潮持續。筲箕灣形薈錄得本月第2宗成交，一伙兩房單位最新以778萬元沽出，呎價16,074元。原業主8年前一手買入帳面蝕讓148.4萬元離場，蝕幅逾一成半。



美聯物業分行助理聯席董事黎泳傑表示，該單位為形薈2座低層E室，實用面積484平方呎，兩房間隔。原業主最初於1月叫價880萬元放盤，直至今日主動下調叫價至828萬元後獲新買家洽詢。據悉，新買家為同區客，因鍾情屋苑樓齡淺，終議價以778萬元承接單位，折合呎價約16,074元。

屋苑過去一年半全部二手均為蝕讓

資料顯示，屋苑過去一年半約有22宗二手成交，均為蝕讓個案，蝕幅介乎2%至28%。而對上一宗同類成交則於今年3月促成，單位面積489平方呎，同為兩房間隔，成交價820萬元。即是次單位造價較3個月前賣平42萬元約5.1%。

原業主於2016年10月以約926.4萬元一手購入物業，是次轉手帳面蝕讓約148.4萬元，單位期内貶值約16%。