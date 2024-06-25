李錦記成員李學韻6300萬買堅尼地台　上手持貨16年大賺逾1倍離場

住宅市場交投暢旺，市場消息指，李錦記家族成員李學韻及其相關人士以6,300萬元連一個車位買入堅尼地台住宅單位。至於，上手業主持貨16年，大賺3,190萬元離場。



是次成交為堅尼地台（KENNEDY TERRACE）低層A室，實用面積2,240平方呎，單位新近以6,300萬元連一個車位沽出，呎價約28,125元。至於新買家為李學韻（LEE ANDREA HOK WON）及其相關人士以聯名方式持有，其中李學韻與李錦記家族辦公室主席李惠民女兒，及其家族委員會員同名，料為同一人。

上手業主持貨16年 大賺3190萬

據知，原業主則在2008年以3,110萬元購入單位，持貨至今約16年，是次轉手帳面大賺3,190萬元，單位期內升值逾1倍。若以一支網上零售價22.9元的「李錦記舊庄特級蠔油」計，上手業主賺幅足夠買140萬支蠔油。

若以一支網上零售價22.9元的「李錦記舊庄特級蠔油」計，上手業主賺幅足夠買140萬支蠔油。

其父李惠民2022年擲2500萬買赤柱別墅

值得留意的是，其父親李惠民於2022年12月以億海置業有限公司的名義入市，以2,500萬元買入赤柱大街海天別墅中層A室，單位實用面積1,510平方呎，呎價約16,556元，當時造價較同廈同類單位七年前造價再平超過10%。