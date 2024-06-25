凶宅大王伍冠流「四五折」入市　500萬買觀塘瑞和街市「碎契舖」

早年經常投資凶宅物業、有「凶宅大王」之稱的資探投資者伍冠流，近年轉攻有大幅折讓的「半契」、「碎契」物業，消息指，伍冠流最新斥資500萬元購入觀塘瑞和街街市段一個佔業權三分之一的「碎契舖」。伍冠流回覆《香港01》表示，舖有穩定租金回報，再上成交價有大幅折實，目前僅以市價「四五折」入市。



最新成交舖位為瑞和街19至21號南華大廈地下C號舖，面積約435平方呎，成交物業僅佔三分之一業權，屬「碎契舖」，該舖位由伍冠流以500萬元買入。

觀塘瑞和街19至21號南華大廈地下C號舖。（網上圖片）

伍冠流：完整業權舖位市值3300萬

伍冠流回覆《香港01》確認買入該舖位，他指出，整個舖位銀行估值高達約3,300萬元，若以三分一業權計算，市值也高達約1,100萬元。不過目前僅以500萬元買入該舖，反映大約市價「四五折」入市，認為是筍價。

據了解，該舖位現由乾貨舖以每月租約8.1萬元承租，以三份一業權計，伍冠流每月可收租2.7萬元。若伍冠流買入價500萬元計算，回報率6.5厘。