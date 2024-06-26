小紅書推薦常客　旅客熱捧呢間名店　本地燒味店不惜提價一成擴張

通關後旅客消費模式明顯轉變，一些地道特色美食成為追捧對象，其中本港燒味店更成為內地社交媒體「小紅書」推薦「常客」，帶動該類店舖生意。有連鎖燒味集團最近提價一成承租油麻地一個相連地舖，月租達15萬元。



中原（工商舖）商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，是次舖位租賃成交為油麻地砵蘭街50至52號相連舖，面積共約2,500平方呎，新近獲連鎖燒味集團榕哥陳皮燒鵝承租，成交租金約14.8萬元，平均呎租約59元。

再指，上述舖位前租客為火鍋店，當時月租約13.5萬元，兩者相比，新租金錄得約一成升幅。

油麻地砵蘭街50至52號相連舖，獲連鎖燒味集團榕哥陳皮燒鵝以每月約14.8萬元承租。

「特色化」消費模式 燒味舖快速擴張

鄧振豪續指，内地旅客消費方向已轉為「特色化」，傾向體驗當地飲食文化，港式燒味極具吸引力，因而甚受内地旅客歡迎，是次承租的本地新興連鎖燒味品牌，在疫情至今快速擴充，最新承租舖位已為該品牌第四分店，足見其承租力之強。

此外，由於飲食業所花的裝修及設備成本（包括生財工具等）相對較高，故舖位連同裝修及設備等配套設施一併招租的話，洽租情況會較理想，而核心區舖位地理優勢較強，人流有保証，預料燒味品牌會繼續承租，可望會帶動舖位租金溫和上升。