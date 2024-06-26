差估署樓價指數4月報305.9點　按月跌1.23%　連升兩個月後轉跌

據差餉物業估價署最新數據，5月份私樓售價指數報305.9點，較4月份309.7點，按月跌約1.23%，表現連升兩個月後回軟。



E類單位跌幅最多 按月漲1.85%

至於細分各類戶型，全線按月報跌 。當中跌幅最多為E類（1,722平方呎或以上） 單位報275.3點，按月跌約1.85%。B類單位（431至752平方呎）報297.9點，按月跌1.39%。A類單位（面積431平方呎或以下）報326.8點，按月跌約1.33%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報279.1點，按月跌約0.99%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報291點，按月跌約0.38%。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報307.2點，按月跌1.25%；大型單位（D、E類）報278.3點，按月跌1.17%。

萊坊王兆麒：維持年初預測樓價全年下跌5%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，5月份官方樓價指數按月回落1.2%。今年樓價累計跌1.7%。市場在消化撤辣消息後沒有其他利好消息承接，而高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖累樓價。撤辣後成交明顯增加，但短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。預測今年樓價走勢呈現「鈍角」型，上半年樓價下跌約3%，下半年跌幅略為收窄，維持年初預測樓價全年下跌5%。

萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。（柳英傑攝）

料第三季後半才開始減息

他表示，市場預期美國減息將會略為延遲，而香港最快第三季後半才開始減息，預計高息因素在上半年繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

又指撤辣後新盤銷情不俗，市場貨尾量略為回落，但預計貨尾量要再減少8,000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升。目前發展商積極減價去貨。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。