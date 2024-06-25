尖沙咀赫德道、灣仔駱克道頻蝕讓　專家：旅客未返、酒吧街冇起色

近年零售市道受疫情拖累，生意難捱，其後在中港兩地通關後，本地消費市場又再面對移民潮及市民外遊熱潮影響，導致本地零售市道至今依然未回復。本港不少酒吧集中地如尖沙咀、灣仔等酒吧街道，近年紛紛出現舖位蝕讓個案。



李根興：酒吧業重災 旅客未回升難復甦

近年各區不少酒吧街均出現蝕讓情況，盛滙基金創辦人李根興表示，飲食行業並非一面倒轉差，一般本地港式、民生餐飲食肆，生意已經有所回升。不過主打晚上生意、周末生意的中檔酒吧業依然為重災區，其負面影響也反映在舖價之上。

他指出，近年市民消費模式明顯轉變，不時北上消遣，大幅減少在本地「夜蒲」。對於酒吧業何時才能復甦，他則未感樂觀，直言「旅客未返嚟，難有起色」。

李根興認為，全港各區的街市舖位已升至歷史新高水平，不應盲目高追。（羅國輝攝）

翠華酒吧街赫德道實蝕2700萬

其中最矚目個案為2021年2月份，翠華（1314）主席兼執行董事李遠康妻子陳彩鳳持有的尖沙咀赫德道19至23號夏蕙閣地下A舖及B舖連一樓，以6,500萬元沽出，持貨七年帳面損手約2,000萬元或23.5%。

若連同其他雜項支出，估計實際蝕讓逾2,700萬元。舖位新買家為恒和珠寶集團（0513）。

尖沙咀赫德道舖位以6,500萬元

羅守輝赫德道舖上年蝕7%離場

至於其他資深舖界老前輩也敗於投資酒吧舖。如2023年3月份，裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝，以8,380萬元沽出尖沙咀「酒吧街」赫德道1至3號利威商業大廈地下6號舖連1樓，較2018年12月買入價9,000萬元，帳面貶值7%或620萬元，接貨新買家為內地客。

若計及買入時的稅款765萬元，以及買賣兩次的佣金支出共約174萬元，蝕讓金額更高達1,559萬元。

裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝。（陳順禎攝）

灣仔駱克道酒吧舖業主「蝕讓價」求售

而直至今年，酒吧街的舖市依然未有好轉，並出現業主劈價千萬求售個案。今年5月份，有業主蝕讓價放售鬧市地段舖位，相關舖位為灣仔駱克道88號A號舖，地舖連租約叫價4,600萬元放售，呎價約54,117元，較2018年買入價4,900萬元，帳面低約300萬元，舖位跌價6%。

該舖位現由酒吧以每月約13萬元承租，租約至2026年1月，若以叫價計，新買家可享約3.4厘回報。