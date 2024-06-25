赤柱美利樓餐廳結業　「九龍蘭桂坊一姐」擬變賣半億資產｜獨家

香港零售市道低迷，結業潮湧現。早前本地熱門旅游點赤柱被爆成為重災區，不但街道人流冷清，連地標美利樓内開業多年的店舖亦全面搬離，淪為一座「空樓」。當中最為人所熟知的是於美利樓内經營近20年的「帝樂德國餐廳」（King Ludwig Beerhall）及「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」（Ocean Rock Seafood & Tapas），兩家餐廳已相繼於本年4月正式結業。



《香港01》翻查資料發現，兩間餐廳的母公司景樂集團（King Parot）近日透過拍賣場低調放售旗下一籃子物業，包括住宅、寫字樓及工廈等，單以拍賣開價計，總值高達約4,540萬元。值得留意，景樂集團行政總裁周驪莉為本地企業家，該集團曾於2000年一年內在諾士佛臺開設4間店，因此周驪莉享有「九龍蘭桂坊一姐」之稱。



景樂集團近日透過私人拍賣場忠誠拍賣，放售一籃子物業，包括一個尖沙咀諾士佛臺住宅單位、一個愉景灣單位、一個灣仔商廈單位及一個柴灣工廈單位。

尖沙咀及愉景灣的住宅單位分別開價350萬元及410萬元，灣仔及柴灣單位則開價2,590萬元及1,190萬元，以拍賣價計算，該批單位總值約4,540萬元。

平市價一成拍賣愉景灣單位、呎價僅5400元

部分放售單位的叫價較市價有所折讓，如愉景灣第五期頤峰第7座2樓G室，實用面積757平方呎，三房間隔。單位最新開價410萬元，折合呎價僅5,416元，貼近公屋水平。屋苑同期數於本年錄得24宗二手成交，成交呎價介乎6,209至12,351元，即該開價較最低呎價還要低出12%。

此外，其中一伙放售物業為尖沙咀諾士佛臺12號耀邦大廈8字樓B室住宅單位，實用面積419平方呎，開價350萬元，呎價約8,353元，呎價水平較近期成交的天水圍嘉湖山莊兩房戶約9,000元更低。惟需要留意，景樂集團曾於2000年一年於尖沙咀諾士佛臺開設4間分店。

早年1995年至2003年期間買入、料獲利甚豐

不過景樂集團早於1995年至2003年買入該批單位，現時轉售估計可獲利甚豐。市場消息透露，除了上述單位，集團還有其他物業在推出拍賣前已成功售出。

↓↓愉景灣第五期頤峰第7座2樓G室↓↓

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景樂CEO周驪莉有「九龍蘭桂坊一姐」之稱

資料顯示，該批單位分別以「豪騰企業有限公司（HOOVER MARK ENTERPRISES LIMITED）」、「景樂控股有限公司（KING PARROT HOLDINGS LIMITED）」及「景樂集團有限公司（KING PARROT GROUP LIMITED）」等公司名義持有，而公司董事成員則包括景樂集團行政總裁周驪莉、該集團董事周家敏以及有關人士。

周驪莉去年曾指留港消費人士減少

其中景樂集團行政總裁周驪莉為本地的企業家，由於該集團曾於2000年一年內在諾士佛臺開設4間店，因此享有「九龍蘭桂坊一姐」之稱。而在2023年10月份，本港舉行闊別五年的「香港美酒佳餚巡禮」，當時周驪莉坦言生意若要超過疫情前的水平起碼等到明年，因今年通關多了人到外國旅遊，留港消費的人減少。

帝樂德國餐廳負責人周驪莉，亦為景樂集團行政總裁，享有「九龍蘭桂坊一姐」之稱。（梁鵬威攝）

↓↓柴灣安業街8號合明工廠大廈1字樓C室↓↓

旗下知名美利樓餐廳租約未到期、提早於4月結業

景樂集團於1992年創立，為本地連鎖餐飲集團，曾建立超過20個餐廳品牌，並開設超過30間主題餐廳，不過現時只餘下11間餐廳尚在營業。而旗下最知名的餐廳為位處赤柱美利樓的「帝樂德國餐廳」（King Ludwig Beerhall）及「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」（Ocean Rock Seafood & Tapas），當中「帝樂」已開業約20年，兩間餐廳均於今年4月正式結業。

《香港01》記者曾於4月時以顧客身份分別致電到兩間餐廳查詢訂檯，其中帝樂店員稱因租約問題，因此4月14日會是最後營業日。記者其後向領展查詢，領展當時表示，有關餐廳的租約尚未到期，亦沒有收到有關商戶通知將會結業。

↓↓赤柱美利樓帝樂德國餐廳↓↓