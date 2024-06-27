舖市再錄短炒個案　上海街電器舖1789萬易手　持貨僅4個月升值20%

舖位交投淡靜，市場上仍由投資者入市為主，惟旺角上海街一間電器舖新近以1,789萬元易手。原業主於今年2月以1,500萬元買入，持貨僅僅4個月升值20%，新買家料為附近藥房老闆及相關人士。



成交舖位為旺角上海街489至495號金基樓地下493號舖連入則閣樓，地舖建築面積約800平方呎，舖位新近以1,789萬元沽出。目前由利民電器租用，月租5.9萬元，以最新成交價計，料新買家可享租金回報3.9厘。

2024年2月買入價1500萬

原業主於2024年2月以1,500萬元買入，持貨4個月舖位升值289萬元，或20%。而舖位第一手業主可以追溯到1969年以18.5萬元買入，期間多次轉手，直至今年2月由富碩有限公司買入。新買家為姓李以及姓譚人士，料為同街道附近藥房老闆及相關人仕。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該藥房由1990年創立，在旺角已逾30年，多年已獲街坊口碑。現舖在附近，受惠通關，上海街舖買來自用藥房或投資一流。另外，是次成交舖位屬旺角核心地段二綫街邊有前景。