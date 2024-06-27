中半山「14按」銀主豪宅9000萬沽　曾借財仔7000萬硬食9厘高息！

港島豪宅區再出現大額豪宅銀主盤成交個案。中半山堅尼地道10號堅麗閣一伙近三千呎的五房分層戶，多年來被業主當作「提款機」，向財仔瘋狂借錢，淪為「14按」銀主盤，最新該豪宅單位新近以9,000萬元沽出。



上述成交個案為中半山堅尼地道10號堅麗閣高層A室，屬銀主盤，實用面積2,929平方呎，五房間隔，在6月份以9,000萬元沽出，成交呎價約30,727元。

實用面積近三千呎、五房間隔

翻查資料，該單位原業主姓黃，早於2008年以4,500萬元買入上述豪宅物業，以最新成交價計算，該單位在過去十六年帳面升值約一倍。

堅麗閣位於中半山堅尼地道10號，於1989年8月開始落成，設1座住宅大廈，共有62個單位。

十六年內涉14次抵押按揭 13次為借財仔

值得留意，該單位過去多年錄得多次抵押借財仔的按揭紀錄，連同2008年買入時的大型銀行一按，以及其後多次向同一間財仔GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT LIMITED 環球信貸（1669）抵押貸款，過去十六年合共錄得多達14次按揭紀錄，每次貸款額介乎200萬至6,000萬元。

「長期借錢」曾單筆借6000萬

該單位借財仔紀錄始於2012年，當時單筆借二按約900萬元，及後在2013年、2014年、2016年、2017年、2018年、2019年、2021年、2022年亦有抵押借財仔紀錄，可說是「長期借錢」。

其中最誇張的時段為2019年至2022年，期間4年內五度向該財務公司借財仔，涉及一按、二按、三按、四按及五按，最大一筆貸款額為6,000萬元。

最誇張的時段為2019年至2022年，期內單位被五度抵押予財務公司，涉及一按、二按、三按、四按及五按，最大一筆貸款額為6,000萬元。

3年前借財仔逾7000萬 硬食9厘高息！

此外，另有資料顯示，該名姓黃的豪宅業主，在2021年2月、4月及6月，與GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT LIMITED 環球信貸簽下3份貸款協議，分別涉及7,000萬、300萬及400萬元，利率高達年息9厘，為期24個月。相關抵押物業為中半山的一個住宅物業及一個車位，該物業當時估值高達約1.22億至1.25億元。

堅麗閣位於中半山堅尼地道10號，於1989年8月開始落成，設1座住宅大廈，共有62個單位。