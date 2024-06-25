將軍澳新都城兩房503萬沽 上手持貨3年輸「一球半」 低估價1.4%
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場續以蝕讓成交為主，將軍澳新都城有兩房業主蝕讓離場，新近以503萬元沽出低層兩房戶，持貨逾3年帳蝕一球半離場。
中原地產分行經理關偉豪表示，是次成交為將軍澳新都城1期3座低層G室，實用面積364平方呎，屬兩房間隔，單位座向西南方，外望城市景。單位新近以503萬元沽出，呎價13,819元。
單位低估價1.4% 持貨3年轉手輸一球半
參考同類成交單位為3座低層G室，實用面積相同，較今次成交單位低5層，於今年3月底以518萬元沽出，即是次成交單位較3個月前再賣平15萬元。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為510萬元，而恒生估價則為508萬元。即最新成交價較估價低1%至1.4%。
據知，原業主於2021年3月以658萬元購入單位，持貨逾3年，是次轉手帳面蝕讓155萬元，單位期內貶值23.6%。
移民回流客543萬買粉嶺兩房退休 業主損手111萬、創屋苑最大蝕讓投資失利！資深地產商兩度蝕沽豪宅 畢架山峰三年勁蝕1200萬筲箕灣半新樓蝕唔停 兩房778萬蝕沽 一手貨8年貶值一成半尖沙咀赫德道、灣仔駱克道頻蝕讓 專家：旅客未返、酒吧街冇起色北角城市花園煙花海景三房1570萬沽 六年帳面貶值近3成心淡業主勁蝕3成沽紅磡海逸豪園 廿四孝父母8球入市贈18歲寶貝女