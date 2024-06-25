將軍澳新都城兩房503萬沽　上手持貨3年輸「一球半」　低估價1.4%

二手市場續以蝕讓成交為主，將軍澳新都城有兩房業主蝕讓離場，新近以503萬元沽出低層兩房戶，持貨逾3年帳蝕一球半離場。



中原地產分行經理關偉豪表示，是次成交為將軍澳新都城1期3座低層G室，實用面積364平方呎，屬兩房間隔，單位座向西南方，外望城市景。單位新近以503萬元沽出，呎價13,819元。

單位低估價1.4% 持貨3年轉手輸一球半

參考同類成交單位為3座低層G室，實用面積相同，較今次成交單位低5層，於今年3月底以518萬元沽出，即是次成交單位較3個月前再賣平15萬元。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為510萬元，而恒生估價則為508萬元。即最新成交價較估價低1%至1.4%。

據知，原業主於2021年3月以658萬元購入單位，持貨逾3年，是次轉手帳面蝕讓155萬元，單位期內貶值23.6%。