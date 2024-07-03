上車客910萬「轉租為買」將軍澳半新樓　原業主3年實蝕250萬走

樓價重回低位，吸引部分租客「轉租為買」。將軍澳MONTEREY一伙兩房單位新近以910萬元沽出，呎價15,993元。原業主3年前買入，現帳蝕190萬元離場，單位貶值17%。



利嘉閣地產分行助理分區經理黃金欽表示，該單位為MONTEREY 6B座高層C室，實用面積約569平方呎，兩房間隔，外望開揚街景。

原業主見近期樓價回落，有意趁低吸納換大單位，遂叫價960萬元放盤，最終獲新買家議價以910萬元成交，折合呎價約15,993元。

↓↓MONTEREY 6B座高層C室↓↓

持貨3年實蝕250萬

代理透露，新買家為上車客，決定轉租為買，由於鍾情單位間隔四正並附有裝修，最終拍板入市。而屋苑現有約191個單位放盤，最低入場費由598萬元起。

原業主於2021年以約1,100萬元買入單位，持貨3年，是次沽貨帳面蝕讓190萬元，單位期内貶值17%。若連同其他使費計算，料需實蝕約250萬元。