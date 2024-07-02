浪澄灣兩房海景戶995萬沽 金融海嘯貨減價一球轉手、仍帳賺四球
撰文：李煥好
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大角咀浪澄灣交投市場轉旺，一伙兩房戶新近以995萬元沽出，原業主早於2008年金融海嘯購入，持貨16年，終帳賺近四球離場，單位升值65.8%。
美聯物業區域經理劉志偉表示，成交單位為浪澄灣5座高層E室，實用面積約560平方呎，屬兩房間隔，享海景。據悉，原業主以1,100萬元放盤，近期獲區內上車客洽詢，買家心儀單位間隔四正，坐擁海景，在沒睇樓情況下，議價105萬元，終以995萬元購入單位自住，實用呎價約17,768元。
2008年金融海嘯貨、當年買入價600萬
至於，原業主於2008年7月以約600萬元購入上述物業，持貨約16年，是次轉手帳賺約395萬元，單位升值約65.8%。
參考屋苑上一宗同類型成交，涉及浪澄灣2座高層E室，間隔及面積相同，於今年六月沽1,070萬元，實用呎價約19,073元。
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