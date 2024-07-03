將軍澳居屋36年升值逾8倍　康盛花園三房遺產貨318萬沽

二手市場交投轉旺, 將軍澳居屋康盛花園有遺產物業新近以未補地價318萬元沽出，新買家為綠表客，該三房單位在過去36年，帳面升值逾8倍。



利嘉閣地產分行首席聯席董事鄧達榮表示，是次成交為將軍澳居屋康盛花園4座低層E室，實用面積約589平方呎，屬三房間隔，外望開揚內園及樓景。因於單位屬遺產物業，故今次由遺產執行人代辦成交。

36年前未補地價318萬買入

單位新近以未補地價318萬元沽出，呎價約5,399元。至於，新買家為綠表客，因鍾情康盛花園單位間隔合用且生活配套齊備。

據悉，單位早於1988年以約未補地價34.3萬元沽出，至今約36年，單位期內帳面升值逾283萬元或逾8倍。鄧達榮補充，該屋苑現有約35個單位放盤，綠表價最低入場費約由320萬元起。