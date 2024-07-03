租賃旺季｜藍灣半島兩房1.93萬租出　呎租42.4元、創近期新高

踏入暑期租賃旺季，租賃市場持續暢旺，租金有回升跡象。小西灣藍灣半島最新錄一伙兩房租務成交，月租19,300元，呎租達42.4元，呎租水平屬近期新高。



世紀21 Q動力執行董事招潔冰表示，該單位為3座高層G室，面積為455平方呎，兩房間隔，眺望城市景、樓景及少海景。據悉，租客為同區客，因心儀單位全屋附有簇新裝修且齊備傢電，遂以每月19,300元承租，折合呎租約42.4元。

↓↓藍灣半島3座高層G室↓↓

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租金高近期市價近2成

資料顯示，屋苑過去半年成交呎租介乎33元至41元，而近期平均成交呎租則為36元。可見是次租務較市價高出約17%。

業主於2021年1月以835萬元購入上址，持貨3年，以購入價計算租金回報率約2.8厘。

藍灣半島。（資料圖片）

差估署：5月私樓租金指數報189點 連升3個月、創4年半新高

據差估署最新資料，2024年5月份私樓租金指數報189點，較4月的187.1點，按月上升約1.02%，連升三個月。翻查資料，上月私樓租金指數創過去四年半新高紀錄，上一個高位為2019年12月，當時為私樓租金指數189.7點。