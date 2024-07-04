長沙灣居屋一房綠表價433萬沽、呎價貴過私樓　原業主四年勁賺4成

樓市交投氣氛轉淡，但居屋仍有一定承接力。長沙灣凱德苑一伙一房單位最新以未補地價433.8萬元成交，呎價約11,038元。原業主持貨4年帳賺128.8萬元離場，單位升值超過4成。



美聯物業高級客戶經理吳冠衛表示，該單位為凱德苑中高層18室，實用面積393平方呎，一房間隔。原業主於5月初以450萬元放盤，近日獲上車客洽詢。據悉，新買家為年輕女士，一早已鎖定凱德苑單位，因心儀屋苑樓齡新，單位間隔四正。

其睇樓後第二日再帶同哥哥翻睇單位，雙方在單位內議價3小時，原業主被誠意打動，亦有意幫助年輕人上車，最終減價16.2萬元，以433.8萬元未補地價成交，折合呎價約11,038元。

↓↓凱德苑中高層18室↓↓

呎價貴過大型私樓、持貨4年即賺128.8萬

資料顯示，藍籌屋苑美孚新邨近期平均成交呎價為9,968元，即是次單位成交呎價較其還要高出10.7%。

原業主於2020年以305萬元購入單位，持貨4年轉手帳面獲利約128.8萬元，單位期內升值42%。