3名泰籍空姐2.55萬月租東堤灣畔　業主兩年加租6000蚊、升幅逾3成

租賃需求持續上升，租盤供不應求，租金升勢明顯。東堤灣畔一伙三房單位最新以月租2.55萬元租出，呎租33.6元，較2年前租約加租6,000元，大幅上升逾3成。



中原地產分區營業經理曹嘉華表示，該單位為東堤灣畔6座中層B室，實用面積759平方呎，三房套間隔，望機場海景。單位原先月租叫價2.6萬元，放盤僅一星期即獲租客洽詢。據悉，新租客為3名泰籍空姐，睇樓後即輕微議價以2.55萬元承租，折合呎租約33.6元。

東堤灣畔6座中層B室。

租金較2年前急升3成

代理指，單位上一份租約於2022年5月簽訂，當時月租1.95萬元，按最新成交價計算租金較2年前增加了6,000元約31%。另外，東涌區上月全月錄得約88宗租賃成交，但因租盤短缺影響交投，區内已連續5個月交投不足100宗。

原本業主於2005年以318萬元買入單位，持貨19年現享近10厘租金回報。