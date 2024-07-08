黃金海灣·意嵐開價首批139伙　開放式184.2萬起　折實均價9988元

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際（0393）的屯門黃金海灣·意嵐今日（8日）公佈首張價單，提供139伙，首批折實平均呎價為9,988元。當中入場單位為第5B座8樓K室，實用面積206平方呎，屬開放式間隔，折實價184.2萬元，呎價8,942元。



是次黃金海灣·意嵐首批折實平均呎價9,988元，為2016年7月份南豐屯門屋苑豐連的新低，當時豐連首批134伙，折實平均呎價8,826元，當時該盤入場單位為開放式戶，折實售價197萬元。



首批提供139伙 涵蓋開放式至兩房

屯門黃金海灣·意嵐首批提供139伙單位，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積206至444平方呎。當中開放式佔72伙，一房佔58伙，兩房佔9伙。

據價單資料，首批價單定價209.3萬元起，扣除最高12%折扣後，折實價184.2萬至436.9萬元起，折實呎價由8,908元至11,899元起。

入場開放式戶184.2萬起

當中入場單位為第5B座8樓K室，實用面積206平方呎，開放式間隔，折實售價184.2萬元，折合呎價8,942元。

而最低呎價單位為5A座5樓D室，實用面積444平方呎，兩房間隔，折實售價395.5萬元，折實呎價8,908元。

發展商：定價屬「黃金西餅價」 定價參考同區一二手

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘形容是次開價為「黃金西餅價」，因為項目鄰近黃金海岸，並希望定價吸引更多西餅客入市。是次定價除了參考同區附近一二手的樓價外，還有考慮到項目自身優勢，相信符合市場需求。同時亦希望提供一個「上樓價」幫助年輕人置業。

定價視乎市場 旭日李炳餘稱「相信最終都會獲利」

當被問到是次開價是否低於成本，集團能否獲得合理利潤。李炳餘表示定價都是視乎市場情況並指「相信最終都會獲利」。

旭日李炳餘表示，項目定價視乎市場「相信最終都會獲利」。

本周三開示位及收飛 最快月內開售

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，項目將於本周三開放示範單位參觀及接受認購登記，最快月內開售。

項目旁帝御．嵐天首批均價15,020元

翻查近年同區新盤項目，位處項目旁的屯門「帝御」系列的第三期帝御．嵐天於2021年1月推出，首批112伙單位，折實均價15,020元，開放式戶入場價299.9萬元。而第二期帝御．星濤則於2020年10月推出，涉及123伙，折實均價14,585元。首批入場單位為開放式，入場價為298.8萬元。

另外，項目亦鄰近掃管笏，對上一個新推出的樓盤為凱和山，於去年9月推出，首批涉140伙，折實均價11,088元，入場開放式售價312萬元起。其次為屯門飛揚一期及二期，分別於2022年6月以及2023年6月推出，各涉及80及88伙，折實均價15,050元及12,509元。首批入場單位均為一房戶，入場價為437.2萬元及306.9萬元。

↓↓第1期第5B座18樓N室經改動示範單位↓↓

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意嵐由兩座住宅大樓組成、提供692伙

項目由兩座住宅大樓組成，合共提供692伙。戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔254伙，實用面積由204至328平方呎；一房佔154伙，實用面積由300至355平方呎；兩房佔180伙，實用面積由439至516平方呎；三房佔35伙，實用面積由654至767平方呎。

另設有連平台及連天台特色戶，共佔69伙，實用面積由182至767平方呎。預計項目關鍵日期為2025年11月25日。