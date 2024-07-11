尖沙咀空置率續下跌創9年新低　日式牛丼快餐、意大利薄餅店攻港

市場先後錄得多宗大額矚目的舖位租務成交，帶動個別地區舖位租務交投有所改善，惟整體租務表現一般，6月份租務成交錄得314宗，較對上一個月回落約一成。四大核心消費區的商舖空置率個別發展，其中尖沙咀走勢持續改善，空置率更降至低於8%，為近九年新低。



中原（工商舖）資料顯示，6月份錄得314宗的租務成交，成交金額則錄得約3,147萬元，分別較上月減少約11%及18%。

月内市場錄得多宗大額矚目租務成交，當中包括灣仔告士打道151號資本中心地舖，面積約1.4萬平方呎，以約100萬元租出，平均呎租約67元，新租客為內地電動車品牌，另一宗為銅鑼灣渣甸街23號兆基商業中心地下至3樓，面積約6,335平方呎，以約57萬元租出，平均呎租約105元，新租客為交通銀行（香港）。

6月份商舖租賃成交宗數及金額，及空置率數字。（中原提供）

四大核心消費區商舖空置率個別發展

中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，6月份四大核心消費區商舖空置率個別發展，當中尖沙咀區表現最為突出，最新空置率錄得7.99%，按月調低約0.06個百分點，較2021年2月的高點（17.26%）降低9.27個百分點，更是繼上月（8.05%）後進一步回落，再度創下自2015年9月（8.54%）至今近9年的新低，按年比較則回落3.47個百分點。

而銅鑼灣空置率按月維持5.80%，為各核心區之中空置率最低，而旺角及中環則小幅回調，其中旺角空置率7.89%，較上月升0.04百分點，而對比按年同期則下調約0.8個百分點。中環空置率則為7.26%，較上月升0.48個百分點，按年比較則下調約2.16個百分點。

尖沙咀廣東道。（鄧宇詩攝）

日式牛丼「松屋」、意大利薄餅店Alice Pizza攻港

月內市場錄得多宗餐飲行業租務個案，包括日式牛丼快餐品牌「松屋」首度來港，以月租約19萬元租用佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下6至9號舖，面積約3,224平方呎，呎租約59元，租金與上一手持平。

意大利有逾百間分店的薄餅店Alice Pizza亦在港擴張，繼去年9月在灣仔開設亞洲首店後，再於中環閣麟街18號開設新舖，面積約1,331平方呎，呎租約25元。