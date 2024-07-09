跑馬地雲臺別墅三房2340萬沽　持貨3年帳蝕260萬、貶值一成

市場蝕讓持續。跑馬地雲臺別墅一伙三房單位最新以2,340萬元沽出，呎價約19,831元。原業主3年前買入帳面蝕讓260萬元離場，單位貶值一成。



利嘉閣地產東半山區崇光分行首席聯席董事陳德基表示，該單位為雲臺別墅高層B室，實用面積1,180平方呎，屬三房套連工人房間隔，外望開揚馬場景觀。

據悉，新買家為區内用家，因鍾情單位景觀開揚，而且地理位置旺中帶靜，睇樓後即場向業主洽購。單位原先叫價2,450萬元，最終經議價後以2,340萬元成交，折合呎價約19,831元。

跑馬地雲臺別墅。

持貨3年單位貶值1成

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交於2019年4月促成，單位位處同座低層，面積間隔相同，成交價2,355萬元，呎價19,558元，於是次成交價格相若。

原業主於2021年以2,600萬元買入單位，持貨3年轉售帳面蝕讓260萬元，期内貶值10%。