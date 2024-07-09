零售高峰曾1.58億賣舖觸礁　旺角舖5250萬沽、業主「贏變輸」3成

零售高鋒期不少投資者把握機會買入工商舖物業，惟近年在疫情打擊下，本港零售市道慘淡，舖市亦頻錄蝕讓。旺角太子道西一間舖位新近以5,250萬元成交，惟原業主持14年仍需帳面蝕讓近3成離場。值得留意的是，該舖曾於原業主買入後一年獲買家以高價洽購，惟最終交易告吹，直至現今「損手」離場。



成交舖位為旺角太子道西150至152號太子商業大廈地下B號舖，舖位建築面積近3,000平方呎，新近以5,250萬元沽出，平均呎價1.75萬元。

舖位目前由三個租客正在承租，包括裕譽燒味專門店、Victoria Restaurant及松記糖水店，租金合共近24.68萬元，以最新成交價作計算，新買家料可享租金回報達5.6厘。

旺角太子道西150至152號太子商業大廈地下B號舖。（代理提供）

2010年買入價7168萬、帳蝕26.7%

原業主於2010年3月以7,168萬元買入舖位，持貨14年帳面蝕讓1,918萬元，或26.7%。值得留意的是，在原業主買入舖位一年多後，舖位曾獲資深投資者青睞，2011年11月以寶城集團有限公司名義斥資1.58億元洽購。

2011年曾獲買家1.58億買入、最終交易告吹

上述交易進度亦到簽訂買賣協議（AGREEMENT FOR SALE ANDPURCHASE），惟5個月後買家取消交易（MEMORANDUM OF RESCISSION），意味物業曾經被單方面撤銷合約。如原業主當時最終達成是次成交，即可獲利近8,632萬元，帳面可勁賺1.2倍。