「變形金剛」羅素街旗艦店開業一年尋頂租　代理拆解兩大原因

2022年5月疫情期間落戶進駐銅鑼灣一線街道羅素街的「變形金剛」主題餐廳，在2023年4月相隔一年後才正式開幕。不過最新有代理消息指出，該月租約100萬元、面積超過5,200平方呎的複式巨舖，目前租戶「變形金剛」主題餐廳正在市場上尋找頂租，而近月大業主金朝陽，亦已低調把舖位重新推出市場重新招租，惟未有設定意向租金。



事實上，「變形金剛」主題餐廳於2023年12月擴張營運的將軍澳中心租逾5,000呎商場舖位，近日亦已經正式結業。



上述舖位為羅素街金朝陽中心地下A、B舖至一樓複式舖位，面積約5,200平方呎，正向地標商場時代廣場。現租戶為由愛訊集團全資擁有的餐飲業務附屬機構A La Carte，與孩之寶合作發展的本港首間變形金剛主題餐廳，於2023年4月正式開業。

羅素街金朝陽中心地下A、B舖至一樓複式舖位，現由「變形金剛」主題餐廳租用。

代理：死約明年5月到期、提早10個月尋頂租

有熟識核心區舖位租務的資深代理透露，上述「變形金剛」主題餐廳租約期在2025年5月才到期，即目前提早至少10個月尋求頂租。代理又指出，該餐廳預計與業主金朝陽簽下「3+3」租約，即死約3年、生約3年，由於死約於2025年5月到期，業主與餐廳預計不履行生約，因此已通知代理率先物色合色租戶。

死約為期3年卻用一年時間大裝修 錯估市況「冇生意」

對於「變形金剛」主題餐廳大有機會遷出棄舖，該代理預計，主要原因是「冇生意」，生意未如理想，當時錯估疫情後復甦情況，而且為期3年的死約，當中用了足足一年時間進行裝修工程，尤其是花費不少為外牆進行大裝修，因此成本相當重皮。

人太空飛船為設計理念 設近3米高「柯柏文」

「變形金剛」主題餐廳以大型太空飛船方舟The Ark為設計理念，餐廳兩層均設用餐區，內置亞洲首個近3米高的「柯柏文」巨型機動式模型，同時設紀念品店。此外，巨舖外牆有巨型屏幕播放3D動畫。

主題餐廳早前預計2022年第四季開業，不過直至2023年4月份才開業，舖位月租約100萬元，成交呎租約192元。

舖位高峰期BURBERRY每月880萬租用

上述舖位在2010年起由BURBERRY租用，初時月租曾高達770萬元，2015年加租至每月約880萬元，為此舖位租金的顛峰水平，呎租升至1,692元。不過，隨後零售市況回落，舖位租金亦由高峰期回落至2021年的每月200萬元。

羅素街「變形金剛」主題餐廳於2023年4月23日開幕，惟最新傳出放頂租的消息。