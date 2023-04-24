「變形金剛」主題餐廳羅素街開幕　百萬月租較高位挫90%

核心區租戶大洗牌！一年前預租銅鑼灣羅素街的「變形金剛」主題餐廳，相隔一年昨日（23日）終正式開幕，市傳，涉及的複式巨舖面積超過5,200平方呎，月租約100萬元，較舊租戶英國奢侈品牌Burberry的舊租金每月約880萬元，大跌近90%。



由愛訊集團全資擁有的餐飲業務附屬機構A La Carte，與孩之寶合作發展的本港首間變形金剛主題餐廳，昨於羅素街正式開業。該舖位位處羅素街金朝陽中心地下A、B舖至一樓複式舖位，面積約5,200平方呎，正向地標商場時代廣場。

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太空飛船為設計理念 設近3米高「柯柏文」

主題餐廳以大型太空飛船方舟The Ark為設計理念，餐廳兩層均設用餐區，內置亞洲首個近3米高的「柯柏文」巨型機動式模型，同時設紀念品店。此外，巨舖外牆有巨型屏幕播放3D動畫。

主題餐廳早前預計2022年第四季開業，不過直至今年4月份才開業，舖位月租約100萬元，成交呎租約192元。

舖位高峰期BURBERRY每月880萬租用

上述舖位在2010年起由BURBERRY租用，初時月租曾高達770萬元，2015年加租至每月約880萬元，為此舖位租金的顛峰水平，呎租升至1,692元。不過，隨後零售市況回落，舖位租金亦由高峰期回落至2021年的每月200萬元。