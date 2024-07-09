億京新蒲崗萬迪廣場獲嗇色園4074萬買4伙　呎價7100元低高峰四成

繼北角新都戲院後，市場上再錄宗教團體入市個案。黃大仙祠管理機構嗇色園新近以4,074萬元買入新蒲崗萬迪廣場四個單位，原業主為本地發展商億京發展。



成交單位為新蒲崗大有街3號萬迪廣場22樓F、G、H及I室，建築面積共約5,717平方呎，新近以4,074.4萬易手，平均呎價7,127元。據了解，新買家為黃大仙祠管理機構嗇色園，是次買入單位將作自用，目前辦事處仍設於黃大仙祠內。

嗇色園黃大仙祠舉行「五行七星護香江」祈福科儀。(嗇色園提供圖片)

香港教會上月買入同層4伙單位

另外，新蒲崗萬迪廣場同層22樓上月亦曾錄成交，新買家同屬宗教團體香港教會。成交單位為22樓A、B、C及L室，總建築面積6,950平方呎，香港教會上月以5031.9萬元、呎價7,240元向億京買入單位用作自用。

至於，該廣場於2018年商廈市況高峰期，成交呎價可達1.3萬至1.4萬元，而於2017年該廈的28樓D室亦曾以1,990.8萬元沽出，呎價14,240元。如以上述兩宗成交呎價作比較，即該廈成交呎價由高峰下跌40%至50%不等。