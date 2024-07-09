恆興業趙善簪家族3.1億放售中環皇九甲廈　持貨31年原為集團總部

商廈市場疲弱，老牌家族放售持有多年的自用物業。中環甲級寫字樓皇后大道中九號全層最新叫價3.1億元交吉放售，呎價約22,000元。據悉，物業由恆興業集團趙善簪家族及相關人士所持有，原為集團總部地址。



上述物業為中環皇后大道中九號10樓全層，總建築面積約13,719平方呎，附設裝修，目前未有租客。物業最新意向呎價約22,000元，即總值約3.1億元交吉放售。

同廈高層高峰期呎價6萬

第一太平戴維斯表示，2018年高峰期時同廈34樓頂層以呎價約6萬元出售，創下當時本地甲廈呎價新高，與是次意向呎價相比已大幅下調約6成。而近期同廈29樓亦有交易，成交呎價約22,500元，與是次意向呎價價錢相若。

中環甲級寫字樓皇后大道中九號。（蔡偉南攝）

高買入價近2億元放售總部

資料顯示，物業由COMFEED COMPANY LIMITED持有，公司董事包括恆興業集團主席趙善簪及其妻等相關人士。而恆興業集團公司網頁亦顯示，上址為集團總部所在。

趙氏於1993年以約1.11億元購入，持貨31年，現時放售價較當時高約1.99億元，升值1.7倍。

趙善簪為恒興業集團創辦人，為著名企業家，而其妻子趙曾學韞為慈善家，享有「慈善女皇」之稱。