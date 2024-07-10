屯門上嵐劈價4成盡推最後33伙　入場一房279.3萬起、呎價9800元起

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際（0393）的屯門黃金海灣·意嵐，在周中低價推盤，首批139伙，折實平均呎價9,988元，創8年新低，入場費更低至184.2萬元，震撼新盤市場。



同區有貨尾的發展商亦要劈價應對。建灝地產旗下屯門新盤上嵐SkyeHi今日（10日）更新4份價單，盡推項目最後33伙單位，不少單位劈價超過4成。涉及的單位均屬一房間隔，實用面積265至290平方呎，當中折實入場價279.3萬元起，折實呎價9,800元起，預料將於本月內以現樓方式發售。



項目更新的4份價單分別為第1T號、第2T號、 第3T號及第5A號，共涉33伙單位，均屬一房間隔，實用面積265至290平方呎。單位扣除最高15%折扣後，折實售價279.3萬至329.3萬元，折實呎價9,800元至11,435元。

建灝地產旗下屯門新盤上嵐。

較3年前首批單位劈價近4成

翻查資料，上嵐於2021年7月推出首批單位，當時涉及50伙，戶型全屬一房間隔，實用面積由265至290平方呎。折實售價由450.18萬至538.07萬元，折實呎價則由16,988至18,925元，整批折實平均呎價為18,388元。以售價最低及最高的單位計算，是次更新價單較3年前首批劈價約37.9%至38.7%。

一房價單定價大劈46% 較去年3月幾乎腰斬

以5樓G室為例，實用面積265平方呎，一房間隔。該單位原於去年3月推出，當時價單定價為631.6萬元，是次更新價單後售價下調為339.5萬元，即時隔近1年半後單位劈價約46.2%，幾乎等於半價出售。

屯門上嵐5樓G室價單定價由631.6萬元，降至339.5萬元，大幅劈價46.2%。（上嵐5A號價單資料）

累沽7成、餘下最後33伙於月内推售

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目全盤共設112伙，開售至今已沽出逾7成單位，現餘下最後33伙單位待售。是次集團以「屯門都會快閃價」盡推所有單位，部署於本月内以現樓方式發售，料將吸引有意上車及長線收租人士。