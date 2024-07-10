沙田第一城兩房撻訂貨395萬重沽　4個月賣平15萬　上手帳賺逾兩球

二手市場疲弱，藍籌屋苑沙田第一城有兩房撻訂貨重沽，成交價較四個月撻訂前賣平15萬元。



美聯物業分區聯席董事黃錦瀚表示，是次成交為沙田第一城3座低層D室，實用面積約327平方呎，屬兩房間隔，單位新近以395萬元沽出，呎價12,078元。

較四個月撻訂前賣平15萬元

據知，單位曾於今年3月以410萬元沽出，惟因上手買家出現「上會」承造按揭問題而撻訂，遭業主殺訂約15萬元。換言之單位4個月帳面賣平15萬元或3.7%，但連同殺訂金額計業主並未有損失。

藍籌屋苑沙田第一城。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為428萬元，而恒生估價則為383萬元。即最新成交價於估價範圍內成交。

單位持貨28年轉手帳升225萬

據知，原業主1996年以140萬元購入單位，持貨28年，是次轉手帳面升值225萬元，單位期內升值1.82倍%。