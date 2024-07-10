掃管笏四房大宅連車位1020萬沽　呎價8千幾　買入7年都要蝕兩球

市場有眾多新盤推出，部分區内二手業主擴闊議價空間搶客。屯門掃管笏星堤一伙四房單位最新連車位以1,020萬元沽出，呎價8,637元。原業主7年前入市帳面蝕讓210萬元離場，單位貶值近2成。



晉誠地產海韻分行高級營業經理李德鴻表示，該單位為星堤2座高層E室，實用面積1,181平方呎，屬四房雙套連工人房間隔。

據悉，單位早前叫價1,182萬元放盤，業主因決心求售，主動下調叫價至1,088萬元，最終吸引同區買家洽詢。經議價後以1,020萬元成交，累減162萬元，折合呎價8,637元。

↓↓星堤2座高層E室↓↓

持貨7年貶值17%

資料顯示，屋苑近期平均成交呎價約8,730元，是次成交符合近期市價。原業主則於2017年10月，以1,100萬元購入單位並於一年後以130萬元加購車位，總買入價為1,230萬元。至今持貨7年， 是次帳面蝕讓210萬元，跌幅約17%。