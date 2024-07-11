「磁帶大王」陳秉志劈價三成4850萬沽旺角舖　現租戶香港仔魚蛋王

資深投資者「磁帶大王」陳秉志近年積極放售名下物業，當中其持有的旺角西洋菜南街地舖新近成功以4,850萬元沽出，呎價53,889元。最新成交價較原先叫價累劈2,150萬元，減幅超過3成。



市場消息指，上述物業為旺角西洋菜南街148號地舖，建築面積約900平方呎。舖位於早前曾以逾7,000萬放售，其後多次減價，最終於近日以4,850萬元售出，累減2,150萬元劈價超過3成，折合呎價約53,889元

2002年買入舖位大賺逾2千萬

據悉，舖位現時由香港仔魚蛋王以每月19萬元承租，料新買家可享4.7厘回報。陳秉志於2002年6月以2,800萬元購入上址，持貨22年，現沽貨帳面獲利2,050萬元，物業升值約73%。