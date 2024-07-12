荃灣柏傲灣海景三房1578萬蝕沽　首置買家睇中三點　即入市執平貨

二手市場疲弱，市場續以蝕讓為主。荃灣柏傲灣一伙開揚海景三房戶早前以「蝕讓價」放盤，新近以1,578萬元沽出，單位3年貶值逾7％。至於新買家屬首置客，因睇中屋苑樓齡新、望海景及近港鐵站即洽購入市。



利嘉閣地產首席分區董事譚健偉表示，是次成交為荃灣柏傲灣2A座低層B室，實用面積約874方呎，屬三房套間隔，座向西，外望開揚海景。原業主早前以「蝕讓價」1,600萬元叫價放售，經議價後以1,578萬元沽出，呎價約18,055元。

↓↓荃灣柏傲灣2A座低層B室↓↓

睇中屋苑樓齡新、望海景及近港鐵站

至於，新買家為首置客，因鍾情屋苑樓齡新、可望海景及鄰近港鐵站生活配套方便，遂向業主洽購。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,499萬元，而恒生估價則為1,504萬元。即最新成交價於估價內成交。

外望開揚海景。（代理提供）

持貨3年貶值逾7％

據悉，原業主於2021年以約1,700萬元買入單位，持貨至今3年，是次轉手帳面蝕讓122萬元，單位期內貶值逾7％。他補充屋苑現有約4個單位放盤，入場費約由1,560萬元起。