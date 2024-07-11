九龍灣淘大花園兩房335萬有交易！平市價一成、創屋苑9年新低
撰文：李明珠
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二手交投持續，市場大多以平價盤作主導。九龍灣淘大花園一伙兩房單位最新以335萬元成交，呎價約10,404元，險守萬元關口。造價不但較近期市價低約10%，更創屋苑近9年新低。
香港置業分行營業經理胡國安表示，該單位為淘大花園P座極低層，實用面積約322平方呎，兩房間隔，座向東南，望山景及泳池景。單位原先叫價380萬元放盤，一個月後吸引區内投資客洽詢，最終新買家成功以335萬元承接作收租之用，折合呎價約10,404元。
↓↓淘大花園P座極低層↓↓
造價創屋苑近9年新低
代理指，是次單位成交價較近期市價低約10%，並創屋苑近9年新低。而淘大花園本月至今暫錄約2宗二手成交。
原業主於2011年1月以約212萬元購入上述單位，持貨13年，是次易手帳面獲利123萬元，期內升值約58%。
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