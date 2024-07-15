九龍塘洋房淪「六按盤」、終2.3億沽出　曾有財仔肯借2.2億｜多圖

九龍塘根德道有豪宅洋房淪多按銀主盤，終以2.3億元連兩個住宅車位沽出。據悉該洋房為「6按盤」，亦有財務公司願意提供最多2.2億元貸款。據放盤圖片所見，內櫳闊落，及擁私人泳池等豪華設施。市場消息指，原業主為金山電池家族成員羅仲煒。



樓面近6000呎 設花園、私人泳池、按摩池

據市場消息指，是次成交為九龍塘根德道19號洋房，實用面積5,994平方呎，連花園、私人泳池及按摩池。洋房屬四房三套間隔，同時設有影音室、休閒房及閱讀室，屬銀主放盤。該洋房新近以2.3億元連兩個住宅車位沽出，呎價為38,372元。

↓↓九龍塘根德道洋房↓↓

設有私人泳池。（放盤圖片）

原業主為金山電池家族成員

至於原業主屬灝城有限公司（CRYSTAL CITY LIMITED），其中一名公司董事為羅仲煒（LO, CHUNGWAI PAUL），與金山電池家族成員羅仲煒同名，料為同一人。據知，單位於2000年11月以5,200萬沽出，至今24年升值1.78億元或3.42倍。

據金山電池網站資料顯示，金山電池以「GP」品牌在零售市場銷售．

至少6次抵押借款 有財務公司可借2.2億

不過值得留意的是，連同最初買入時上會的按揭計，過去二十年至少錄的6次按揭紀錄，當中不乏大型銀行及財務機構，而於2021年有別財務機構的借貸金額更是高達1.9億元至2.2億元。

據金山電池網站資料顯示，金山電池致力提供廣泛系列的電池産品，供應給電子設備生産商和主要電池公司，並以「GP」品牌在零售市場銷售。屬為全球一次性電池、充電池主要生産商及中國最大的消費類電池生產商之一。