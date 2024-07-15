已故恒生前一姐鄭慧敏　西半山豪宅遺產盤1950萬沽　15年僅升1.4%

二手市場表現疲弱，西半山 CONDUIT 18 高層三房以1,950萬元沽出，單位15年僅升值約1.4%。據知，單位原業主為已故恒生前CEO鄭慧敏﹙Louisa﹚。



市場消息指，是次成交為西半山CONDUIT 18高層B室，實用面積920平方呎，屬三房間隔，為遺產貨。單位新近累減逾一成以1,950萬元沽出，呎價21,196元。至於單位原業主為已故恒生銀行（0011）前行政總裁鄭慧敏同名，料為同一人。

單位15年僅升值約1.4%

據知，單位2009年以1,923.8萬元沽出，由鄭慧敏接貨，她於2021年離世後成遺產貨並由遺產管理人持有。換言之，單位15年升值26.2萬元或僅約1.4%。

另外，鄭慧敏早前一伙大坑雅景軒高層A室連車位、實用面積674平方呎三房戶亦於2023年5月以1,350萬元售出，呎價20,030元，當時造價重返約8年前水平。

鄭慧敏2021年10月2日因病離世，終年57歲。