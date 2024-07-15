兩個月前322萬買深水埗納米樓　收樓隨即1.2萬租出、回報4.5厘

雖然樓價持續下跌，不過住宅租金水平卻有上升趨勢，市區部份細單位更較高呎租水平租出。去年底才入伙的深水埗佳悅，一伙面積約200平方呎的納米單位，以每月約1.2萬元租出，呎租高達60元，業主享租金回報約4.5厘。



中原地產西九龍區區域營業董事歐陽振邦表示，上述租賃成交為深水埗佳悅高層C室，實用面積201平方呎，採開放式間隔，單位座向東北方，望開揚都市景，最新以1.2萬元租出，折合實用呎租高達60元。

開放式戶僅201呎、呎租60元

上址業主於2024年5月以約322.27萬元購入單位，持貨僅2個月即成功租出，可享4.5厘租金回報。

據代理資料，深水埗佳悅目前尚有4個放租盤，實用面積介乎199至289平方呎，每月叫租約1.2萬至1.6萬元。

深水埗佳悅。（資料圖片）