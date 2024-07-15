周末新盤錄215宗成交 按周急升12倍 啟德柏蔚森I首輪沽180伙
撰文：李明珠
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周末有大型新盤銷售，帶動一手交投。過去兩日（13、14日）新盤市場錄得215宗成交，較上周的17宗急升11.6倍。當中啟德柏蔚森I於周六首輪銷售沽出180伙，套現12.5億元，佔周末一手成交量逾8成。
新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森I於周六進行首輪銷售，即日沽出180伙，套現約12.5億元，佔可售單位約91%， 更屬近3年跑道住宅區首輪銷量最高之項目。
項目即日錄得多組大手豪客購入3伙單位或以上，當中最大手買家斥資約2,800萬元購入4伙標準海景兩房。另外，首輪所有海景三房、海景兩房一套及一房單位亦已全數沽清，發展商預告將於短期內加推。
長沙灣恒珀減價後沽4伙
恒和珠寶集團（0513）旗下恒和地產、位於長沙灣全新單幢盤「恒珀」，早前更新價單減價近2成後取得成效，周末再沽4伙。當中17樓及12樓B室為一房間隔，實用面積300平方呎，分別以453.3萬及445.6萬元沽出，折合呎價約15,110及14,853元。
西營盤尚逸周末沽3伙
大鴻輝興業旗下西營盤德輔道西單幢盤尚逸DES VOEUX W RESIDENCE於周末亦沽出3伙，套現1,794元。當中最高成交單位為28樓B室，實用面積268平方呎，一房間隔，成交價660.2萬元，折合呎價24,634元。
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