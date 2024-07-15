大角咀單幢新盤 獲內地生年繳15.6萬租開放式 呎租更勝貝沙灣
撰文：黃祐樺
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宏安地產（1243）大角咀單幢新盤Larchwood新近錄得首宗租務個案，單位獲內地生一炮過繳一年租金15.6萬元承租，呎租64.4元。若以呎租計算則更勝南區豪宅貝沙灣。
美聯物業分行營業經理秦敏華表示，是次租賃成交為大角咀Larchwood低層E室，實用面積約202平方呎，屬開放式間隔，外望城市景。據悉，業主以月租1.35萬元放租單位，經雙方議價後以1.3萬元租出，呎租約64.4元。
一炮過繳一年租金15.6萬
至於新租客為內地大專生，鍾情屋苑樓齡新及內櫳企理，經洽購後更一次過繳付一年租金，涉約15.6萬元承租。據知，業主於2023年5月以約570.6萬元購入，以是次租金計，單位回報約2.7厘。
呎租貴過南區豪宅貝沙灣
參考港島南區豪宅貝沙灣，最近的租賃為第4期南灣1座低層B室，實用面積為723平方呎，以3.3萬元租出，呎租為46元。
開放式佔全盤約六成
位於大角咀洋松街62號的Larchwood，屬宏安地產旗下重建項目，提供187伙，當中實用面積由181至413平方呎，涵蓋開放式至兩房戶型。
其中開放式佔114伙，佔全盤約六成，實用面積為202至210平方呎；一房戶提供56伙，實用面積250至267平方呎；另項目提供17伙特色戶。基座設有兩層商舖及一層會所。
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