壽臣山15號逾4600呎洋房逾3.2億沽　新地雲海別墅逾1.1億沽

一手市場淡靜，市場錄零星大額成交。英皇國際（0163）、中渝置地（1224）、資本策略（0497）合作發展的南區洋房項目壽臣山15號今日再沽一伙洋房，吸金逾3.2億元，呎價68,177元。



壽臣山15號逾4600呎洋房逾3.2億沽

涉及為12號洋房，實用面積4,696平方呎，屬四房四套間隔，連1,582平方呎花園及泳池，以及1,121平方呎天台。如連同今次成交計，項目至今累沽5伙，吸金逾23.84億元。

壽臣山15號。

新地雲海別墅逾1.1億沽

新地（0016）馬鞍山白石洋房項目雲海別墅今日（15日）以招標形式售出一楝洋房，並為項目4幢最大面積的獨立屋中最後一楝。標售洋房為Violet Avenue 10號屋，實用面積3,804平方呎，四房四套間隔，連2,792平方呎花園，成交金額1.10566億元，成交呎價為29,066元。